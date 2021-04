Juventus | Bonucci torna ad allenarsi alla Continassa | “Sono di nuovo qui”

(Di martedì 13 aprile 2021) Il difensore della, Leonardo, è finalmente guarito dal Covid-19 ed èto ad. Dopo il comunicato pubblicato ieri sera dsocietà bianconera, il centrale ha espresso tutta la propria gioia per la guarigione attraverso un post condiviso sui propri profili social: “diqui”. La squadra ha ripreso i lavori dopo un giorno di riposo,e compagnifocalizzati sulla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta in programma domenica alle 15:00, un’altra partita chiave nella lotta per un posto nella prossima Champion League. SportFace.

torna in campo dopo la guarigione dal Covid: primo allenamento con la squadra in vista dell'Atalanta. FOTO Pirlo ritrova anche Leonardo. Il difensore della Juventus è guarito dal Covid ed oggi è tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti alla Continassa. Su Twitter, il leader bianconero gioisce per il ritorno in campo: "Sono qui, di nuovo".