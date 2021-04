Johnson&Johnson arriva in Italia ma gli Usa lo sospendono: ecco perché (Di martedì 13 aprile 2021) Nel giorno in cui arriva in Italia, gli Usa chiedono la sospensione – precauzionale – al vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti. La Food and Drug Administration (l’equivalente dell’Aifa Italiana) ha chiesto di fermare le somministrazioni di Johnson and Johnson con effetto immediato. perché? Come spiega il Corriere, “la decisione si deve alle reazioni di sei donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni nelle due settimane successive al vaccino: hanno sviluppato una rara malattia legata ai coaguli di sangue. Una delle sei donne è morta, un’altra è in condizioni critiche”.



