Johnson & Johnson, Usa verso lo stop al vaccino dopo casi di trombosi (Di martedì 13 aprile 2021) Proprio nel giorno dell'arrivo delle prime scorte di vaccino Johnson & Johnson in Italia , da oltreoceano arriva una notizia destinata a far discutere: le agenzie sanitarie federali hanno chiesto una ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Proprio nel giorno dell'arrivo delle prime scorte diin Italia , da oltreoceano arriva una notizia destinata a far discutere: le agenzie sanitarie federali hanno chiesto una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, questa settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi. Di queste 400mila di Moderna, 1,5 mln Pfizer e 184.800 Joh… - Agenzia_Ansa : Nyt, gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo sei casi di malattia rara nelle due settima… - petergomezblog : Usa, la Fda raccomanda lo stop al vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi. - vecchiotac : Se non saremo vaccinati entro l’estate dell’anno che verrà non si sa quando è colpa della johnson&johnson. - benny_bove : RT @Agenzia_Ansa: 'Un film già visto, anche AstraZeneca ha avuto questo percorso, ma i vaccini sono sicuri. Non allarmiamoci, il numero dei… -