Johnson & Johnson, trombosi e stop Usa: l’analisi dell’immunologo (Di martedì 13 aprile 2021) “Il vaccino anti Covid di Johnson & Johnson”, sospeso negli Stati Uniti dopo alcuni casi di trombosi gravi, “è basato sugli stessi principi di quello di AstraZeneca. E’ verosimile che i rarissimi eventi avversi, che sono stati evidenziati per i due prodotti, siano riconducibili allo stesso meccanismo. Con una stessa ipotesi di origine autoimmune. I dati disponibili sembrano infatti indicare l’esistenza di una reazione autoimmunitaria”. Lo spiega all’Adnkronos Salute, Andrea Cossarizza, docente di Patologia generale e Immunologia all’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia commentando lo stop al vaccino negli Usa. “Si tratta – spiega Cossarizza – di eventi estremamente rari: negli Usa sono riportati sei casi, di cui uno mortale e uno grave, su poco meno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) “Il vaccino anti Covid di”, sospeso negli Stati Uniti dopo alcuni casi digravi, “è basato sugli stessi principi di quello di AstraZeneca. E’ verosimile che i rarissimi eventi avversi, che sono stati evidenziati per i due prodotti, siano riconducibili allo stesso meccanismo. Con una stessa ipotesi di origine autoimmune. I dati disponibili sembrano infatti indicare l’esistenza di una reazione autoimmunitaria”. Lo spiega all’Adnkronos Salute, Andrea Cossarizza, docente di Patologia generale e Immunologia all’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia commentando loal vaccino negli Usa. “Si tratta – spiega Cossarizza – di eventi estremamente rari: negli Usa sono riportati sei casi, di cui uno mortale e uno grave, su poco meno ...

Advertising

VittorioSgarbi : Quindi anche “Johnson & Johnson” non va bene? Vabbè, ma allora dateci del Lambrusco! @stampasgarbi @Libero_official - RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - anna__mia21 : RT @noiselord: Gli USA fermano la distribuzione del vaccino Johnson & Johnson. Sparandogli. - atitecuidoyo : Ho più probabilità di schiattare ora per la pillola anticoncezionale che di farmi venire una trombosi per astrazeneca o Johnson & Johnson OK -