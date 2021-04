Johnson & Johnson sospeso negli USA. Oggi in Italia le prime dosi (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Altra tegola sul fronte vaccinazione. Dopo lo stop and go di AstraZeneca che sta provocando non pochi disagi in Europa e nel nostro Paese, arriva un’altra notizia non rassicurante dagli Usa dove Oggi la Food and Drug Administration ha deciso la sospensione precauzionale immediata delle somministrazioni del vaccino Johnson & Johnson, dopo che 6 donne (su quasi 7 milioni di vaccinazioni) sono state colpite da rari fenomeni di coaguli di sangue. Nel frattempo, l’Australia ha deciso di non acquistare il siero. Tutti i casi di malattia rara hanno riguardato donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni, aveva scritto il Nyt citando funzionari informati sul caso. Una di queste è morta mentre una seconda, in Nebraska, è stata ricoverata in condizioni critiche. Finora ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Altra tegola sul fronte vaccinazione. Dopo lo stop and go di AstraZeneca che sta provocando non pochi disagi in Europa e nel nostro Paese, arriva un’altra notizia non rassicurante dagli Usa dovela Food and Drug Administration ha deciso la sospensione precauzionale immediata delle somministrazioni del vaccino, dopo che 6 donne (su quasi 7 milioni di vaccinazioni) sono state colpite da rari fenomeni di coaguli di sangue. Nel frattempo, l’Australia ha deciso di non acquistare il siero. Tutti i casi di malattia rara hanno riguardato donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni, aveva scritto il Nyt citando funzionari informati sul caso. Una di queste è morta mentre una seconda, in Nebraska, è stata ricoverata in condizioni critiche. Finora ...

