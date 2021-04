Johnson & Johnson, dopo la richiesta di sospensione negli Usa l’azienda annuncia ritardi in tutta Europa. A rischio il piano Figliuolo (Di martedì 13 aprile 2021) Monta il caso Johnson & Johnson. Alle 16:30 di oggi, 13 aprile, è stata convocata una riunione al Ministero della Salute, con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del Comitato tecnico scientifico (Cts) per discutere della sospensione in via precauzionale del prodotto, chiesta negli Usa dalla Fda e dal Cdc. La decisione è arrivata dopo la segnalazione di alcuni eventi di trombosi in 6 giovani donne che hanno ricevuto la dose del vaccino contro il Coronavirus. Prima che la situazione degeneri nel caos, come accaduto per AstraZeneca, le istituzioni e il governo sono chiamate a prendere una decisione rapida e definitiva. Intanto, in queste ore Johnson ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Monta il caso. Alle 16:30 di oggi, 13 aprile, è stata convocata una riunione al Ministero della Salute, con l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del Comitato tecnico scientifico (Cts) per discutere dellain via precauzionale del prodotto, chiestaUsa dalla Fda e dal Cdc. La decisione è arrivatala segnalazione di alcuni eventi di trombosi in 6 giovani donne che hanno ricevuto la dose del vaccino contro il Coronavirus. Prima che la situazione degeneri nel caos, come accaduto per AstraZeneca, le istituzioni e il governo sono chiamate a prendere una decisione rapida e definitiva. Intanto, in queste ore...

