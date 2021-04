Johnson & Johnson arriva in Italia, ma gli Usa sospendono il vaccino. Riunione d’urgenza Speranza-Aifa (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Mentre le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson stanno per arrivare in Italia, negli Stati Uniti viene chiesta la sospensione per sei casi di rara malattia del coagulo del sangue. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control Usa smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa di ulteriori indagini. La sospensione è legata a sei casi di sviluppo di una malattia rara nelle due settimane successive alla vaccinazione. Stop negli Usa al vaccino Johnson & Johnson, Riunione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Mentre le prime dosi delstanno perre in, negli Stati Uniti viene chiesta la sospensione per sei casi di rara malattia del coagulo del sangue. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control Usa smetteranno di usare ilnei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa di ulteriori indagini. La sospensione è legata a sei casi di sviluppo di una malattia rara nelle due settimane successive alla vaccinazione. Stop negli Usa al...

