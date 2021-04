Italiano Enduro a Manzano vince Gardiol | Fabris conquista la classe

(Di martedì 13 aprile 2021) La pioggia caduta per buona parte della giornata, ha caratterizzato il secondo appuntamento stagionale del CampionatoUnder 23/Senior, andato in scena domenica 11 aprile a. Vittoria assoluta “trasparente” ai fini della classifica, per il campione del Mondo Andrea Verona su Gas Gas, pilota di categoria elite escluso perciò dalla classifica assoluta,ta da Jordiin sella ad una KTM 250 4T. Il pilota piemontese ha preceduto di 21 secondi, Giuliano Mancuso su Fantic 125 al secondo posto. A completare il podio con la terza prestazione assoluta, Federico Aresi su Gas Gas 250 4T. Tra i piloti di casa, protagonista nella Junior 125 il giovanissimo portacolori del Moto ClubRiccardo, chela ...

La pioggia caduta per buona parte della giornata, ha caratterizzato il secondo appuntamento stagionale del CampionatoUnder 23/Senior , andato in scena domenica 11 aprile a Manzano . Vittoria assoluta 'trasparente' ai fini della classifica, per il campione del Mondo Andrea Verona su Gas Gas, pilota di ......i numerosi appuntamenti che avranno luogo in città nei prossimi mesi nell'ambito dei festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione (si parte il 23 maggio con il campionatoE - Bike). ...Un cielo plumbeo ha fatto da sfondo alla seconda vittoria assoluta stagionale del piemontese Jordi Gardiol. Il portacolori del Motoclub Vittorio Alfieri, in sella ad una KTM 250 4T, ha avuto la meglio ...A Riotorto ci sarà la prova di campionato toscano il prossimo fine settimana nel ricordo della pilota riotortese Sara Lenzi. Avanti coi progetti di solidarietà ...