Italia-Usa: Salvini, ‘bene atlantismo ma non significa preparare guerre’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Quando nel nostro primo incontro Mario Draghi mi ha parlato di atlantismo, gli ho risposto: ‘Noi ci siamo, al 100%’. Noi crediamo nell’Alleanza atlantica, nelle libertà e nei diritti conquistati dall’Occidente. Senza cercare lo scontro con nessuno: atlantismo non significa preparare guerre”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Formiche.net’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Quando nel nostro primo incontro Mario Draghi mi ha parlato di, gli ho risposto: ‘Noi ci siamo, al 100%’. Noi crediamo nell’Alleanza atlantica, nelle libertà e nei diritti conquistati dall’Occidente. Senza cercare lo scontro con nessuno:nonguerre”. Così il segretario della Lega, Matteo, in un’intervista a ‘Formiche.net’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - HuffPostItalia : Arriva il vaccino J&J in Italia, mentre gli Usa ne chiedono lo stop - M5S_Europa : Il viaggio di @luigidimaio a #Washington, primo ministro europeo ricevuto dall'amministrazione #Biden, testimonia l… - thinkfreegirl : RT @MimmoFiorani: Ora vi spiego la legge di Murphy. L'Italia aspettava il vaccino Johnson and Johnson per dare una svolta alla campagna vac… - TytoAlb82433730 : RT @DSant65: GLI #USA CHIEDONO LA SOSPENSIONE DEL #VACCINO DELLA #JOHNSON & DOPO CASI DI TROMBOSI - LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION HA DEC… -