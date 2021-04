Italia - Usa, Mattarella: sfide globali spingono a unire energie (Di martedì 13 aprile 2021) "E' mio vivo auspicio che Washington e Roma, insieme anche nel rispondere alle sfide di questo momento, possano costantemente rinsaldare la loro vicinanza e sviluppare sempre più la loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) "E' mio vivo auspicio che Washington e Roma, insieme anche nel rispondere alledi questo momento, possano costantemente rinsaldare la loro vicinanza e sviluppare sempre più la loro ...

Advertising

ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - M5S_Europa : Il viaggio di @luigidimaio a #Washington, primo ministro europeo ricevuto dall'amministrazione #Biden, testimonia l… - Agenzia_Italia : Fauci: 'I vaccini Usa in eccedenza andranno ai Paesi poveri' - Radio1Rai : ??#Radioanchio #Sereni “L’Italia è riconosciuta come partner importante negli Usa. Dobbiamo essere soddisfatti della… - MediasetTgcom24 : Mattarella: 'Il legame Italia-Usa è un impegno per la democrazia' #sergiomattarella -