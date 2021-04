Italia-Usa, 160 anni e non sentirli. Il dibattito all’Atlantic Council (Di martedì 13 aprile 2021) Era il 2015. Mario Draghi, allora governatore della Banca centrale europea, riceveva a New York il Global Citizen Award dell’Atlantic Council, prestigioso think tank statunitense. A congratularsi con lui, per il “lavoro veramente difficile” svolto, c’era anche Joe Biden, a quel tempo vicepresidente degli Stati Uniti. È stato Frederick Kempe, presidente e Ceo dell’Atlantic Council, a ricordare oggi quell’episodio durante un evento organizzato dallo stesso think tank americano assieme all’Italiano Ispi in occasione dei 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Oggi che Draghi e Biden sono alla guida dei due Paesi. Un fatto che, a ripensarci oggi, dimostra quanto i rapporti tra Italia e Stati Uniti siano in rampa di lancio, come ha raccontato recentemente anche un’analisi pubblicata dal ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021) Era il 2015. Mario Draghi, allora governatore della Banca centrale europea, riceveva a New York il Global Citizen Award dell’Atlantic, prestigioso think tank statunitense. A congratularsi con lui, per il “lavoro veramente difficile” svolto, c’era anche Joe Biden, a quel tempo vicepresidente degli Stati Uniti. È stato Frederick Kempe, presidente e Ceo dell’Atlantic, a ricordare oggi quell’episodio durante un evento organizzato dallo stesso think tank americano assieme all’no Ispi in occasione dei 160delle relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Oggi che Draghi e Biden sono alla guida dei due Paesi. Un fatto che, a ripensarci oggi, dimostra quanto i rapporti trae Stati Uniti siano in rampa di lancio, come ha raccontato recentemente anche un’analisi pubblicata dal ...

