Italia, oggi raggiunge quota quattro milioni di vaccinati. Puglia verso le ottocentomila somministrazioni. Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus. Immagini diffuse dal ministero della Salute.

Ultime Notizie dalla rete : Italia oggi Giappone, marchi del lusso senza crisi In Giappone, i marchi del lusso non conoscono la crisi. Le vendite sono calate nel 2020, anno di inizio della pandemia di Covid - 19, tuttavia stanno conoscendo una rapida ripresa nonostante l'assenza ...

Visita al Louvre dal divano di casa Online il 75% delle sue collezioni Guardare le opere del Louvre stando seduti sul divano, in piena crisi sanitaria con il museo chiuso per la pandemia di Covid - 19. Il più grande museo del mondo ha messo online il 75% delle proprie ...

Conte preferisce rinviare tutto - ItaliaOggi.it Italia Oggi Il calcio tra Berlino e Budapest Un portiere di calcio turba i rapporti tra Germania e Ungheria. Fra i tanti problemi internazionali, a partire dalla crisi (fasulla) tra Unione europea e la Turchia di Erdogan per mancanza di galanter ...

Rassegne stampa, il Tar conferma: articoli a riproduzione riservata non riproducibili Il Tar Lazio ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società di media monitoring Eco della Stampa contro la delibera Agcom ...

