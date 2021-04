Italia-Islanda oggi | amichevole calcio femminile | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 13 aprile 2021), alle ore 16.00 (diretta tv su RaiSport), la Nazionalena digiocherà la seconda partitacontro l’. Le azzurre affronteranno le islandesi sul campo dello stadio ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano, con l’obiettivo di replicare la vittoria di sabato 10 aprile. Lene, impostesi 1-0 grazie a una realizzazione di Arianna Caruso, vogliono prolungare la loro striscia vincente e dar prova di essere all’altezza. Sarà un match importante per la CT Milena Bertolini che vorrà sondare la qualità delle giocatrici che nel corso delle qualificazioni agli Europei 2022 hanno avuto meno chance. In quest’ottica, da osservare con attenzione calciatrici come la citata Caruso, Benedetta Glionna, Cantore e Durante che nel corso della prima partita ...