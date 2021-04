Italia-Islanda Femminile 1-1, gol di Giacinti su assist di Bergamaschi (Di martedì 13 aprile 2021) Valentina Giacinti e Valentina Bergamaschi protagonisti con la maglia della Nazionale: le giocatrici del Milan hanno confezionato il gol azzurro Leggi su pianetamilan (Di martedì 13 aprile 2021) Valentinae Valentinaprotagonisti con la maglia della Nazionale: le giocatrici del Milan hanno confezionato il gol azzurro

Advertising

infoitsport : Amichevole Italia - Islanda femminile in tv, diretta in chiaro sulla Rai: dove vedere la partita - infoitsport : Italia-Islanda oggi, amichevole calcio femminile: orario, tv, programma, streaming - infoitsport : LIVE Italia-Islanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: test importante per Milena Bertolini - infoitsport : Italia - Islanda femminile: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio - infoitsport : Italia-Islanda, le formazioni ufficiali dell'amichevole di Coverciano: azzurre con le tre punte -