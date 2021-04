Italia e Usa uniti: per la ripresa economica, per il clima e per la sicurezza (Di martedì 13 aprile 2021) A Washington ho avuto un incontro particolarmente cordiale con il Segretario di Stato USA Antony Blinken, che ringrazio per l’accoglienza. Abbiamo discusso del dossier libico, di antiterrorismo e di come intensificare la nostra collaborazione per affrontare al meglio la ripresa post pandemica. Al bilaterale ha partecipato anche l’inviato speciale per il clima del Presidente Joe Biden, John Kerry. Una delle alleanze globali di cui abbiamo bisogno è quella contro lo stravolgimento climatico. Abbiamo condiviso un obiettivo chiaro: avviare la transizione energetica. Che significa nuovi posti di lavoro, un pianeta meno inquinato e una qualità della vita migliore per le future generazioni. Oggi seconda e ultima giornata a Washington, per partecipare alle celebrazioni del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 13 aprile 2021) A Washington ho avuto un incontro particolarmente cordiale con il Segretario di Stato USA Antony Blinken, che ringrazio per l’accoglienza. Abbiamo discusso del dossier libico, di antiterrorismo e di come intensificare la nostra collaborazione per affrontare al meglio lapost pandemica. Al bilaterale ha partecipato anche l’inviato speciale per ildel Presidente Joe Biden, John Kerry. Una delle alleanze globali di cui abbiamo bisogno è quella contro lo stravolgimentotico. Abbiamo condiviso un obiettivo chiaro: avviare la transizione energetica. Che significa nuovi posti di lavoro, un pianeta meno inquinato e una qualità della vita migliore per le future generazioni. Oggi seconda e ultima giornata a Washington, per partecipare alle celebrazioni del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra ...

Advertising

ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - M5S_Europa : Il viaggio di @luigidimaio a #Washington, primo ministro europeo ricevuto dall'amministrazione #Biden, testimonia l… - RaiNews : Gli #USA chiedono una sospensione sul #vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi di coagulazione, riporta il New… - leone52641 : RT @Corriere: Amicizia Italia-Usa, Di Maio vede Blinken: «Aiuto per i vaccini e impegno in Libia» - ruisseau : passaparola adesso: BROGLI ELETTORALI USA. DONALD TRUMP NOMINA CARLO TAORMINA PER LA CONTROPARTITA ITALIANA - Data… -