Istat | ripresa trainata da manifattura ed export Futuro incerto per le famiglie

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – L'economia italiana migliora, seguendo il trend delle economie internazionali, che continuano a progredire nella fase di uscita dalla pandemia. Il rafforzamento dei segnali di miglioramento – spiega la Nota mensile dell'Istat – ha determinato in molti paesi la revisione al rialzo delle previsioni di crescita per l'anno corrente e il prossimo anche se la ripresa è ancora caratterizzata da dinamiche eterogenee legate alle diverse fasi di avanzamento delle campagne vaccinali e all'efficacia delle misure di supporto messe in atto dai governi. Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime del Pil mondiale per quest'anno e il prossimo (+6,0% e +4,4% rispettivamente). In Italia, arrivano segnali positivi sia dalla manifattura, trainata dalle esportazioni, sia dalle costruzioni., mentre restano ...

