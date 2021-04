Isole italiane covid free, Garavaglia: “E’ marketing” (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – “Isole italiane covid free? È la solita tempesta in un bicchiere d’acqua. Le Isole covid free sono Isole piccole e di conseguenza anche i numeri. La sostanza è che questa è un’ottima operazione di marketing”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite del programma TGtg su Tv2000. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – “? È la solita tempesta in un bicchiere d’acqua. Lesonopiccole e di conseguenza anche i numeri. La sostanza è che questa è un’ottima operazione di”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo, ospite del programma TGtg su Tv2000. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

