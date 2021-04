Isola dei Famosi, Valentina Persia contro Brando Giorgi: lo strano dettaglio che fa impazzire il web (Di martedì 13 aprile 2021) Valentina Persia contro Brando Giorgi, nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, l’attrice ha detto di non aver mai conosciuto, prima del reality, l’attore romano. Peccato che i due abbiamo recitato in una fiction insieme Mediaset PlayNel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, c’è stato un diverbio abbastanza acceso tra Valentina Persia e Brando Giorgi. Quest’ultimo, da un paio di giorni, ha deciso di staccarsi dal gruppo e di fare la sua Isola completamente da solo, salvo per mangiare. Su questa decisione, ieri, Valentina Persia ha detto la sua affermando come non conoscesse ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021), nel corso della puntata di ieri dell’dei, l’attrice ha detto di non aver mai conosciuto, prima del reality, l’attore romano. Peccato che i due abbiamo recitato in una fiction insieme Mediaset PlayNel corso della puntata di ieri dell’dei, c’è stato un diverbio abbastanza acceso tra. Quest’ultimo, da un paio di giorni, ha deciso di staccarsi dal gruppo e di fare la suacompletamente da solo, salvo per mangiare. Su questa decisione, ieri,ha detto la sua affermando come non conoscesse ...

