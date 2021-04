Isola dei Famosi, sorpresa nella prova del fuoco: ecco chi è il nuovo leader (Di martedì 13 aprile 2021) Emozioni e tensioni, come al solito, più del solito nell’ottava puntata live dell’Isola dei Famosi edizione 2021: eliminata dal televoto Drusilla Gucci, il nuovo leader è Brando Giorgi in nomination vanno Valentina Persia, Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli. Tutti i dettagli La puntata live del 12 aprile dell’Isola dei Famosi, l’ottava della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha riservato sorprese e tensioni. Più del solito. Vediamole nel dettaglio. Partiamo dalla rivincita delle amazzoni di Playa Esperanza, Elisa Isoardi, Myriea Stabile e Vera Gemma che hanno sconfitto nella prova ricompensa Francesca Lodo, Valentina Persia e Drusilla Gucci. Per loro, in premio, tre succosissimi hamburger da consumare in ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 aprile 2021) Emozioni e tensioni, come al solito, più del solito nell’ottava puntata live dell’deiedizione 2021: eliminata dal televoto Drusilla Gucci, ilè Brando Giorgi in nomination vanno Valentina Persia, Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli. Tutti i dettagli La puntata live del 12 aprile dell’dei, l’ottava della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha riservato sorprese e tensioni. Più del solito. Vediamole nel dettaglio. Partiamo dalla rivincita delle amazzoni di Playa Esperanza, Elisa Isoardi, Myriea Stabile e Vera Gemma che hanno sconfittoricompensa Francesca Lodo, Valentina Persia e Drusilla Gucci. Per loro, in premio, tre succosissimi hamburger da consumare in ...

