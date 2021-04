Isola dei Famosi, salta la diretta della prossima puntata: il motivo (Di martedì 13 aprile 2021) Per la prima volta in assoluto da quando viene trasmessa in Italia, ‘L’Isola dei Famosi’ sarà proposta in differita. Accadrà giovedì. Isola dei Famosi, salta la messa in onda in diretta della puntata di giovedì 15 aprile 2021. Il reality show verrà comunque trasmesso, ma con una registrazione. Si tratta di una scelta inedita per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 aprile 2021) Per la prima volta in assoluto da quando viene trasmessa in Italia, ‘L’dei’ sarà proposta in differita. Accadrà giovedì.deila messa in onda indi giovedì 15 aprile 2021. Il reality show verrà comunque trasmesso, ma con una registrazione. Si tratta di una scelta inedita per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - rosymaisto_ : RT @irascibiIe: l'isola dei famosi è quel programma in cui una persona viene punita per aver fatto un gesto carino verso qualcuno ma chi fa… - infoitcultura : Isola dei Famosi: perché la puntata di giovedì sarà registrata -