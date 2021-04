Isola dei Famosi | il caso della “pancetta” di Andrea Cerioli | “Uomo de panza | uomo de sostanza Basta con questo addominale scolpito”

(Di martedì 13 aprile 2021) Quando l’influencerè sbarcato sull’deicome concorrente c’è chi ha fatto ironia (becera) sulla sua. “Dove sono finiti gli addominali che si vedevano su Instagram?”, ha scritto più di un utente, scatenando l’ira di chi sottolinea che anchesia una forma di di body-shaming. “Al giorno d’oggi sono accuse e insinuazioni tristissime, sia per una donna che per un”, è l’opinione di Arianna Cirrincione, la sua fidanzata conosciuta nello studio di “Uomini e Donne”. L’ex corteggiatrice è intervenuta nel programma “Party”, disponibile su Mediaset Play. “Hanno detto che con Photoshop si modifica le foto, l’hai sentita questa cosa?” è stata la domanda del conduttore...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - emmovediamo : RT @germanshepard8: #13aprile 1848 – Il parlamento siciliano decreta la decadenza dei #Borbone delle Due Sicilie dal trono dell'isola. #s… - germanshepard8 : #13aprile 1848 – Il parlamento siciliano decreta la decadenza dei #Borbone delle Due Sicilie dal trono dell'isola.… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Su canale 5 invece si è tenuta una nuova puntata dell 'famosi in compagni di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.... oggi più che mai, argine e sponda,non isolata e approdo accogliente, porto sicuro e porta sempre aperta, luogo di crescita e di curasingoli e della collettività. E la 'sua' scuola, alla ...Lunedì 12 aprile è andata in onda l’ottava puntata dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi con gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.Daniela Martani non deve avere particolarmente digerito la sua eliminazione. Ed infatti ieri sera, nel corso dell’ottavo appuntamento de L’Isola dei Famosi, ha sparato a zero contro gli attuali ...