Isola dei Famosi, gli ascolti del 12 aprile: ecco quanto ha fatto l’8^ puntata (Di martedì 13 aprile 2021) L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e l’ottava puntata è andata in onda ieri lunedì 12 aprile. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.440.000 telespettatori, pari al 19,94% di share. Il suo diretto competitor, la nuova fiction La Fuggitiva su Rai Uno, ha invece fatto 5.079.000 telespettatori, pari al 20,79% di share. L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi si è conclusa con l’eliminazione di Drusilla Gucci (che non ha accettato di restare a Playa Esperanza con Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi), l’elezione del leader Brando Giorgi e la nomination di Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. L’Isola dei Famosi 15 ascolti 1^ ... Leggi su biccy (Di martedì 13 aprile 2021) L’deiè tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e l’ottavaè andata in onda ieri lunedì 12. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 3.440.000 telespettatori, pari al 19,94% di share. Il suo diretto competitor, la nuova fiction La Fuggitiva su Rai Uno, ha invece5.079.000 telespettatori, pari al 20,79% di share. L’ottavade L’deisi è conclusa con l’eliminazione di Drusilla Gucci (che non ha accettato di restare a Playa Esperanza con Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi), l’elezione del leader Brando Giorgi e la nomination di Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. L’dei151^ ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trashtvstellare : L'Isola dei Famosi, la puntata di giovedì non sarà in diretta: ecco perché #isola #isoladeifamosi - rep_firenze : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' [di Maurizio Bolo… - MenoTele : -- Lunedì 12 Aprile 2021 -- #LaFuggitiva 5.079.000 (20,8%) L'#isola dei famosi 3.439.000 (19,9%) #Report 3.066.000… -