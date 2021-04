Isola dei famosi: ecco perché giovedì il televoto si stoppa alle 16.30 (Di martedì 13 aprile 2021) perché il televoto di giovedì all’Isola dei famosi termina alle 16 e 30 e non durante il corso della puntata? ecco la verità. Ilary Blasi, durante l’ultima diretta dell’Isola dei famosi, ha annunciato che il televoto di questa settimana, che si concluderà giovedì, non terminerà come di consueto durante la diretta, ma qualche ora prima. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 13 aprile 2021)ildiall’deitermina16 e 30 e non durante il corso della puntata?la verità. Ilary Blasi, durante l’ultima diretta dell’dei, ha annunciato che ildi questa settimana, che si concluderà, non terminerà come di consueto durante la diretta, ma qualche ora prima. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei L'Isola dei Famosi, Fariba delusa da Valentina Persia: "Falsa amica" Fariba Tehrani punge Valentina Persia: "Meglio un nemico dichiarato che una falsa amica" La puntata di ieri de L'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena, e le tensioni dopo la diretta iniziano a farsi sentire a Playa Reunion. L'argomento principale tra i naufraghi sono le nomination: a scontrarsi al ...

Isola, Valentina Persia critica Brando Giorgi: 'E' un uomo inutile' Brando Giorgi criticato da Valentina Persia a L'Isola dei Famosi: 'E' un uomo inutile' Valentina Persia, Ubaldo Lanzo e altri naufraghi nella nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2021 andata in onda su Canale 5 il 12 aprile hanno detto chiaramente ...

Isola dei Famosi: chi è la modella Beatrice Marchetti, vita privata e carriera Beatrice Marchetti all'Isola dei Famosi 2021 Nella video presentazione per la sua partecipazione all'Isola, Beatrice si è descritta così: "Più che una modella sono una guerriera, io mi definisco con ...

