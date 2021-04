Isola dei Famosi: due naufraghe hanno condiviso (l’una all’insaputa dell’altra) lo stesso fidanzato nello stesso periodo (Di mercoledì 14 aprile 2021) C’è (anzi, ci sarà) un dramma a L’Isola dei Famosi, parola di Biagio D’Anelli. L’ex gieffino di Alessia Marcuzzi (ora prestato ai salotti televisivi in qualità di opinionista) ha recentemente rilasciato un’intervista per Nuovo Tv dove ha confessato di aver frequentato nello stesso periodo due donne, l’una all’insaputa dell’altra: l’attrice Emanuela Tittocchia e l’ex meteorina Manuela Ferrera. Entrambe nelle prossime settimane sbarcheranno a L’Isola dei Famosi. “Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’Isola dei Famosi”. E ancora: “Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 aprile 2021) C’è (anzi, ci sarà) un dramma a L’dei, parola di Biagio D’Anelli. L’ex gieffino di Alessia Marcuzzi (ora prestato ai salotti televisivi in qualità di opinionista) ha recentemente rilasciato un’intervista per Nuovo Tv dove ha confessato di aver frequentatodue donne,: l’attrice Emanuela Tittocchia e l’ex meteorina Manuela Ferrera. Entrambe nelle prossime settimane sbarcheranno a L’dei. “Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’dei”. E ancora: “Quando ho saputo che sarebbero andate all’mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì ...

