Isola dei Famosi, Daniela Martani attacca ancora: “Si venderebbe la madre” (Di martedì 13 aprile 2021) Daniela Martani scatenata sui social si è scagliata contro i suoi ex compagni d’avventura. Post esagerato: “Si venderebbe la madre Ne ha per tutti Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 aprile 2021)scatenata sui social si è scagliata contro i suoi ex compagni d’avventura. Post esagerato: “SilaNe ha per tutti, ex naufraga dell’che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - lapatty_dan : RT @rep_firenze: Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' [di Maurizio Bologni] [a… - ericonzola : @gaia_tz91 O forse va al punto z in qualità di opinionista uscente dell'isola dei famosi - denadagjuzi8 : RT @fuoridallhype_: Non è l’isola dei famosi, è l’isola di Jeda #isola -