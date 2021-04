Isola dei Famosi, Arianna Cirrincione risponde alle critiche sul fisico del fidanzato Andrea Cerioli (Di martedì 13 aprile 2021) Il concorrente dell’Isola dei Famosi Andrea Cerioli è stato recentemente criticato per il suo fisico da alcuni ex naufraghi. Poco prima della diretta del reality di ieri sera, la sua fidanzata Arianna Cirrincione ha voluto difendere l’ex tronista di Uomini e Donne, parlando con tono polemico delle frasi maligne rivolte al modello in questi giorni. Isola dei Famosi: una piccola rivelazione per rompere il ghiaccio Ospite della trasmissione in streaming IsolaParty, Arianna Cirrincione ha chiacchierato con i conduttori Valeria Angione e Andrea Dianetti a proposito del suo fidanzato Andrea Cerioli, da qualche ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) Il concorrente dell’deiè stato recentemente criticato per il suoda alcuni ex naufraghi. Poco prima della diretta del reality di ieri sera, la sua fidanzataha voluto difendere l’ex tronista di Uomini e Donne, parlando con tono polemico delle frasi maligne rivolte al modello in questi giorni.dei: una piccola rivelazione per rompere il ghiaccio Ospite della trasmissione in streamingParty,ha chiacchierato con i conduttori Valeria Angione eDianetti a proposito del suo, da qualche ...

