Isola Dei Famosi: Andrea Cerioli umiliato per aver preso qualche kilo, la fidanzata sbotta (Di martedì 13 aprile 2021) Durante l’ultima settimana due ex naufraghi, Akash e Daniela Martani, si sono accaniti contro Andrea Cerioli. Nel particolare l’hanno criticato per aver preso qualche kilo e soprattutto l’hanno accusato di modificare le foto con Photoshop. La fidanzata, Arianna, non ci sta e sbotta sui social accusandoli di Body-Shaming. Andrea Cerioli vittima di Body-Shaming, la fidanzata Arianna lo difendeIeri sera è andata in onda un’altra puntata de l‘Isola Dei Famosi. Nelle ultime ore è emersa una grossa polemica nei confronti di due ex naufraghi. Stiamo parlando di Daniela Martani e di Akash Kumar, i due sicuramente non sono stati i favoriti di questa ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Durante l’ultima settimana due ex naufraghi, Akash e Daniela Martani, si sono accaniti contro. Nel particolare l’hanno criticato pere soprattutto l’hanno accusato di modificare le foto con Photoshop. La, Arianna, non ci sta esui social accusandoli di Body-Shaming.vittima di Body-Shaming, laArianna lo difendeIeri sera è andata in onda un’altra puntata de l‘Dei. Nelle ultime ore è emersa una grossa polemica nei confronti di due ex naufraghi. Stiamo parlando di Daniela Martani e di Akash Kumar, i due sicuramente non sono stati i favoriti di questa ...

