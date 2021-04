Isola dei Famosi 2021, la puntata di giovedì 15 aprile non sarà in diretta: accade per la prima volta, cosa succede al televoto (Di martedì 13 aprile 2021) Fin dal primo momento in cui avevano deciso di far partire quasi contemporaneamente la versione sia italiana che spagnola de L’Isola dei Famosi dalla medesima Isola alle Honduras, si era capito che qualche intoppo logistico ci sarebbe stato. Saltata la puntata di giovedì scorso de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi per permettere la messa in onda in diretta della prima puntata di Supervivientes, ora la versione italiana per la prima volta dovrà scontare la “penalità” di essere registrata e trasmessa in differita. Una notizia che influisce sul gioco stesso: come cambia il televoto e cosa accadrà nel corso della prossima puntata ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021) Fin dal primo momento in cui avevano deciso di far partire quasi contemporaneamente la versione sia italiana che spagnola de L’deidalla medesimaalle Honduras, si era capito che qualche intoppo logistico ci sarebbe stato. Saltata ladiscorso de L’deidi Ilary Blasi per permettere la messa in onda indelladi Supervivientes, ora la versione italiana per ladovrà scontare la “penalità” di essere registrata e trasmessa in differita. Una notizia che influisce sul gioco stesso: come cambia ilaccadrà nel corso della prossima...

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Corriere : Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - eclipsedlunatic : RT @andrea516188: Berrettini tempo 2 anni ed è all’isola dei famosi - CarlaGigia : chi soffre veramente della patologia Attacchi di Panico andare all'isola dei famosi non ti passa nemmeno per l'anti… -