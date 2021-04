Isi Garfagnana | dal liceo scientifico alla gara nazionale delle olimpiadi di fisica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isi Garfagnana

LA NAZIONE

Grande massima soddisfazione per la notizia che Emanuele Rossi, alunno della classe V sez. A del Liceo Scientifico "G. Galilei" dell', è stato ammesso alla Gara Nazionale delle Olimpiadi di fisica. Il ragazzo, che già negli anni passati è stato più volte premiato nelle competizioni scientifiche, sia a livello ...... all'accoglienza e alle informazioni, organizzato a Castelnuovodall'agenzia formativa Per - Corso in collaborazione con l'. Questo corso biennale è gratuito in quanto ...Emanuele Rossi, alunno della classe V sez. A del Liceo scientifico “G. Galilei“ dell’Isi Garfagnana, infatti, è stato ammesso alla Gara nazionale delle Olimpiadi di Fisica, con piena soddisfazione dei ...Alessandro Bertolucci ancora in campo. Il laboratorio di teatro presso l’Isi Garfagnana ne realizzerà uno tratto dall’opera letteraria “Le relazioni pericolose“ ...