IoApro | il giorno dopo di Salvini | “Da ministro avrei autorizzato la manifestazione”

Roma, 13 apr – "Da ministro avrei autorizzato quella manifestazione e quel corteo (dei ristoratori di IoApro, ndr). Io sono sempre per la libertà di pensiero e di manifestare. Ci sarei andato io in piazza, con i miei agenti". E' quanto dichiarato dal leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa per la presentazione del libro Salute o libertà: un dilemma storico-filosofico di Corrado Ocone. Adesso però Salvini è al governo, senza ruoli specifici. Sostiene l'esecutivo di Mario Draghi – in cui comunque figurano diversi esponenti leghisti, tra ministri e sottosegretari – e la sua presenza in piazza al fianco di chi contesta le chiusure prolungate sarebbe stata quantomeno speciosa. Un'antinomia che avrebbe messo in crisi la collocazione stessa della Lega ...

