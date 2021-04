Intesa Sanpaolo, presentate le nuove linee guida del Fondo di Beneficienza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono state presentate questa mattina in videoconferenza le linee guida del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, il documento che ne indirizza l’attività nei prossimi due anni 2021-2022. Tre le tematiche prioritarie di intervento ci sono il supporto psicologico a soggetti colpiti dalla pandemia, l’inserimento lavorativo e i giovani. Confermati i requisiti, i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, liberalità a Fondo perduto che la Banca eroga a progetti particolarmente meritevoli. I progetti – si spiega in una nota – vengono individuati attraverso un processo di selezione che tiene conto del loro impatto sociale e del track record dell’ente. Le candidature devono avvenire attraverso la piattaforma web del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Sono statequesta mattina in videoconferenza ledeldi Beneficenza di, il documento che ne indirizza l’attività nei prossimi due anni 2021-2022. Tre le tematiche prioritarie di intervento ci sono il supporto psicologico a soggetti colpiti dalla pandemia, l’inserimento lavorativo e i giovani. Confermati i requisiti, i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, liberalità aperduto che la Banca eroga a progetti particolarmente meritevoli. I progetti – si spiega in una nota – vengono individuati attraverso un processo di selezione che tiene conto del loro impatto sociale e del track record dell’ente. Le candidature devono avvenire attraverso la piattaforma web del ...

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo, presentate le nuove linee guida del Fondo di Beneficienza Sono state presentate questa mattina in videoconferenza le Linee Guida del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo , il documento che ne indirizza l'attività nei prossimi due anni 2021 - 2022. Tre le tematiche prioritarie di intervento ci sono il supporto psicologico a soggetti colpiti dalla ...

Associazione bancari: il CCO di Carige Gauitani confermato presidente della Commissione Regionale ... Passadore; Michele Iula, BPER; Roberto Jannon, Banca Sella; Gianluca Lingua, BCC di Cherasco; Luca Olmi, Deutsche Bank; Alberto Silvano Piacentini, CreditAgricole; Fiorella Pinton, Intesa Sanpaolo; ...

Intesa Sanpaolo, 16 milioni per il Fondo di Beneficenza nel 2021 ROMA (ITALPRESS) – Nel 2021 saranno 16 milioni di euro le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza, potrà erogare per ...

