Intesa Sanpaolo, 16 milioni per il Fondo di Beneficenza nel 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2021 saranno 16 milioni di euro le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza, potrà erogare per offrire sostegno alle persone più fragili, finanziando i progetti realizzati da enti non profit impegnati a dare una risposta ai problemi del Paese causati dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Le Linee Guida del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, che ne indirizzano l'attività nei due anni 2021-2022, vedono tre tematiche prioritarie di intervento: il supporto psicologico a soggetti colpiti dalla pandemia, inserimento lavorativo e giovani. “Lo scorso anno il Fondo ha affrontato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nelsaranno 16di euro le risorse che ildied opere di carattere sociale e culturale di, in capo alla Presidenza, potrà erogare per offrire sostegno alle persone più fragili, finanziando i progetti realizzati da enti non profit impegnati a dare una risposta ai problemi del Paese causati dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Le Linee Guida deldidi, che ne indirizzano l'attività nei due anni-2022, vedono tre tematiche prioritarie di intervento: il supporto psicologico a soggetti colpiti dalla pandemia, inserimento lavorativo e giovani. “Lo scorso anno ilha affrontato ...

Advertising

juventusfc : Intesa Sanpaolo Official Bank di Juventus! ? - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Intesa Sanpaolo, 16 milioni per il Fondo di Beneficenza nel 2021 - - CorriereCitta : Intesa Sanpaolo, 16 milioni per il Fondo di Beneficenza nel 2021 - amatesponde : New post: INTESA SANPAOLO 16 MILIONI DAL FONDO SOCIALE BENEFICENZA - ItaliaStartUp_ : La startup Circularity è partner di Intesa Sanpaolo sul tema della sostenibilità - Teleborsa 2021-04-13T08:57:00.00… -