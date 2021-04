International Kissing Day | perché il 13 aprile si festeggia il bacio

(Di martedì 13 aprile 2021) “Quando leggemmo il disïato riso/ esser basciato da cotanto amante/ questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante”. Così Dante racconta nel Canto V dell’Inferno della Divina Commedia il momento di massima tensione tra i due amanti Paolo e Francesca. Nell’ultimo anno la popolazione mondiale ha dovuto affrontare grandi difficoltà. Distaccamento, apatia, depressione e sindromi d’abbandono hanno iniziato ad infestare le menti di molte persone, creando danni forse irreparabili. Baciarsi, di sicuro, per molti è diventato molto più difficile rispetto al passato. Il 13, tuttavia, si celebra l’day. Grazie alla ricorrenza possiamo ricordarci quanto sia importante il contatto umano, attraverso uno degli atti d’emancipazione più semplici, ma efficaci: il. Origini ...

