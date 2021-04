Inter, Handanovic nella storia: eguaglia Bordon come presenze (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 aprile 2021 " Samir Handanovic ancora una volta nella storia dell'Inter . Il portiere nerazzurro, con la partita di Cagliari , ha infatti raggiunto Ivano Bordon come maggior numero di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 aprile 2021 " Samirancora una voltadell'. Il portiere nerazzurro, con la partita di Cagliari , ha infatti raggiunto Ivanomaggior numero di ...

Advertising

Gaetano_Cala : @ncorrasco E giacché siamo in tema, ti disegno la “mia” Inter (al netto del budget ??): Handanovic/Musso Skriniar/D’… - Inter_Rompi : @pap1pap Handanovic andava grassettato - TmarcX : RT @BausciaCafe: 70 anni proprio nella settimana in cui Handanovic raggiunge e supera le sue 382 presenze con la maglia dell’Inter: un comp… - Ecatetriformis : RT @BausciaCafe: 70 anni proprio nella settimana in cui Handanovic raggiunge e supera le sue 382 presenze con la maglia dell’Inter: un comp… - MareMos63645927 : RT @BausciaCafe: 70 anni proprio nella settimana in cui Handanovic raggiunge e supera le sue 382 presenze con la maglia dell’Inter: un comp… -