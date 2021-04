Inter | da domani si pensa al Napoli | da valutare Vidal | Perisic aumenterà il ritmo

(Di martedì 13 aprile 2021) Secondo e ultimo giorno di riposo per i ragazzi di Conte, chetorneranno a lavorare ad Appiano Gentile in vista di, big match della giornata numero 31 in Serie A (al pari di ...

Secondo e ultimo giorno di riposo per i ragazzi di Conte, chetorneranno a lavorare ad Appiano Gentile in vista di Napoli -, big match della giornata numero 31 in Serie A (al pari di Atalanta - Juventus). Non ci sono particolari problemi di scelte ...... cosa ti va a capitare? Che Dazn salta e addio- Cagliari e Verona - Lazio. Apriti cielo. ... E il pallone non è, è oggi."Il giorno libero domani? I giocatori se lo meritano. E anche io". Così Antonio Conte nel post-partita di Inter-Cagliari, dopo la quale ha voluto ripagare i suoi calciatori con una giornata libera per ...