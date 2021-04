INDONESIA, non c’è pace. Nuovo forte terremoto, vittime e danni a Giava (Di martedì 13 aprile 2021) danni causati dal terremoto che si è avuto a Giava il 10 aprile.Sono almeno otto persone che risultano uccise dal sisma che ha interessato l’isola di Giava in INDONESIA, mentre oltre 1500 sono gli edifici danneggiati, questo dopo un forte terremoto di M 6.0 che ha colpito la costa meridionale dell’isola alle ore 8:00 italiane di sabato. L’USGS ha riportato una profondità di 82,3 km, mentre l’EMSC ha riportato 84 km. Secondo il portavoce dell’agenzia per i disastri, otto persone hanno perso la vita mentre molte altre sono state ferite. Una delle vittime è stata una donna che è stata colpita dalla caduta di sassi mentre guidava una motocicletta. Tre delle vittime sono state uccise a Malang, mentre quattro corpi sono stati ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 aprile 2021)causati dalche si è avuto ail 10 aprile.Sono almeno otto persone che risultano uccise dal sisma che ha interessato l’isola diin, mentre oltre 1500 sono gli edifici danneggiati, questo dopo undi M 6.0 che ha colpito la costa meridionale dell’isola alle ore 8:00 italiane di sabato. L’USGS ha riportato una profondità di 82,3 km, mentre l’EMSC ha riportato 84 km. Secondo il portavoce dell’agenzia per i disastri, otto persone hanno perso la vita mentre molte altre sono state ferite. Una delleè stata una donna che è stata colpita dalla caduta di sassi mentre guidava una motocicletta. Tre dellesono state uccise a Malang, mentre quattro corpi sono stati ...

Advertising

emme_di : @Davide19663174 @stefanobellini @gianlucac1 @ThManfredi In Vietnam non sono mai stato, ma ti posso garantire che in… - BlobRai3 : RT @re_torico: #nonPuoiFareAltro Che ridere. Spero lo passino a @BlobRai3 . I titoli del #tg1 delle otto. Non so cosa abbia detto sul malte… - UnTemaAlGiorno : RT @re_torico: #nonPuoiFareAltro Che ridere. Spero lo passino a @BlobRai3 . I titoli del #tg1 delle otto. Non so cosa abbia detto sul malte… - MichelaTassani : RT @ValeriaMartano: Il centro di aiuti umanitari di Sant'Egidio a Malaka raggiunge le zone più isolate, dove ancora non sono arrivati aiuti… - BombRtx : RT @re_torico: #nonPuoiFareAltro Che ridere. Spero lo passino a @BlobRai3 . I titoli del #tg1 delle otto. Non so cosa abbia detto sul malte… -