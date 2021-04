Indianapolis 500, entry list: la carica dei 36 (provvisori) (Di martedì 13 aprile 2021) Saranno in 36, con la possibilità di un 37esimo. È la entry list provvisoria della edizione 2021 della Indianapolis 500 (Indy, per gli amici), che scatterà il 30 maggio prossimo. Si prospetta il pienone per l’edizione numero 105, la seconda della nuova era di Roger Penske. Non si abbonda solo nella quantità, ma anche per la qualità: tra i piloti si contano ben 9 ex vincitori del “Greatest Spectacle in racing”. Tanti nomi interessanti anche tra chi questa gara non l’ha mai vinta, e magari ha le potenzialità per farlo. Sveleremo tutto in questo articolo, come una sorta di tappa di avvicinamento alla gara delle gare. Indy 500, chi compare nella entry list d’importante? I protagonisti dell’elenco sono loro, i nove ex vincitori. Takuma Sato è il campione in carica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Saranno in 36, con la possibilità di un 37esimo. È laa della edizione 2021 della500 (Indy, per gli amici), che scatterà il 30 maggio prossimo. Si prospetta il pienone per l’edizione numero 105, la seconda della nuova era di Roger Penske. Non si abbonda solo nella quantità, ma anche per la qualità: tra i piloti si contano ben 9 ex vincitori del “Greatest Spectacle in racing”. Tanti nomi interessanti anche tra chi questa gara non l’ha mai vinta, e magari ha le potenzialità per farlo. Sveleremo tutto in questo articolo, come una sorta di tappa di avvicinamento alla gara delle gare. Indy 500, chi compare nellad’importante? I protagonisti dell’elenco sono loro, i nove ex vincitori. Takuma Sato è il campione in...

Advertising

Formula1Co : Buon compleanno al compianto Dan Gurney! Daniel Sexton Gurney (Port Jefferson, 13 aprile 1931 – Newport Beach, 14… - automotorinews : ??? #Indy500, quanta competizione per l'edizione 2021 ?? I partecipanti - carloamberti : @PTancioni L'unica casa italiana a vincere la 500 miglia di indianapolis e per ben due volte!!! - VanniniSilvio : @Agnese73186871 @CarloCalenda @MarcoCantamessa Pe’ esse ovale, è ovale!!! Anzi che non ha pijato Indianapolis, che… - DanieleFassina : RT @P300it: ??- Tanti auguri di buon compleanno a Jacques Villeneuve. Il canadese, campione del mondo in F1 con Williams nel 1997 e vincitor… -

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis 500 Liberty Media, trazione americana per avere più tifosi - FormulaPassion.it Tuttavia in uno scenario dominato dalla Nascar e dalla 500 Miglia di Indianapolis, la possibilità di trovare altro appetito per più gare di Formula 1 è una domanda a cui bisogna ancora rispondere '. ...

Test Indy 500, day - 2: comanda Newgarden, terzo Montoya - FormulaPassion.it Joseph Newgarden chiude al comando la seconda giornata di test della 500 Miglia di Indianapolis. Con un meteo finalmente clemente dopo la pioggia del primo giorno, il due volte campione della IndyCar ha completato le 2,5 miglia dello storico ovale ad una media di 226.

Indy 500 entry list provvisoria: previste 36 vetture Periodico Daily - Notizie IndyCar | Anteprima Team e Piloti della stagione 2021 Andiamo a esaminare tutti i team e i piloti protagonisti della stagione 2021 IndyCar: dai rookie ai contendenti per l'Astor Cup ...

"Con l'Aeroscreen manca l'aria. Esperienza un po' scioccante ma mi abituerò": Montoya non la manda a dire! A Indianapolis sono già andati in scena i primi test in vista della 500 Miglia del prossimo 30 maggio e tra i protagonisti in pista c'è Juan Pablo Montoya che torna allo Speedway con il team Arrow ...

Tuttavia in uno scenario dominato dalla Nascar e dallaMiglia di, la possibilità di trovare altro appetito per più gare di Formula 1 è una domanda a cui bisogna ancora rispondere '. ...Joseph Newgarden chiude al comando la seconda giornata di test dellaMiglia di. Con un meteo finalmente clemente dopo la pioggia del primo giorno, il due volte campione della IndyCar ha completato le 2,5 miglia dello storico ovale ad una media di 226.Andiamo a esaminare tutti i team e i piloti protagonisti della stagione 2021 IndyCar: dai rookie ai contendenti per l'Astor Cup ...A Indianapolis sono già andati in scena i primi test in vista della 500 Miglia del prossimo 30 maggio e tra i protagonisti in pista c'è Juan Pablo Montoya che torna allo Speedway con il team Arrow ...