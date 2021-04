In Veneto 42 decessi e 883 nuovi casi. Zaia: «Da domani ospedali meno pieni: si riapra se i dati regionali sono buoni» (Di martedì 13 aprile 2021) Salgono i casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 883 i contagi individuati in Veneto, più dei 587 del giorno precedente. I dati odierni arrivano a fronte di 35.791 test analizzati. Il numero di infezioni registrate nella regione, dall’inizio del monitoraggio, ammonta a 396.677. Attualmente, i cittadini veneti positivi sono 30.559: «un dato che sta scendendo – ha tenuto a specificare Luca Zaia -, perché abbiamo pochi ingressi e tante negativizzazioni. È un segnale dell’inizio del calo». «domani spero di darvi la notizia che saremo sotto al massimo di marzo – ha detto il presidente Veneto -, per quanto riguarda i ricoveri totali». Il picco dei ricoveri dello scorso mese, infatti, è stato segnato con la quota di 2.068 ricoveri per ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Salgono ipositivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore:883 i contagi individuati in, più dei 587 del giorno precedente. Iodierni arrivano a fronte di 35.791 test analizzati. Il numero di infezioni registrate nella regione, dall’inizio del monitoraggio, ammonta a 396.677. Attualmente, i cittadini veneti positivi30.559: «un dato che sta scendendo – ha tenuto a specificare Luca-, perché abbiamo pochi ingressi e tante negativizzazioni. È un segnale dell’inizio del calo». «spero di darvi la notizia che saremo sotto al massimo di marzo – ha detto il presidente-, per quanto riguarda i ricoveri totali». Il picco dei ricoveri dello scorso mese, infatti, è stato segnato con la quota di 2.068 ricoveri per ...

