In arrivo la terza edizione di FeST, il Festival delle Serie Tv (Di martedì 13 aprile 2021) FeST – Il FeSTival delle Serie Tv, il primo FeSTival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming, torna con la terza edizione il 24-25-26 settembre 2021. In collaborazione con Triennale Milano, che aveva già accolto la seconda edizione del FeSTival nel 2019, realizzato da DUDE e BDC con la direzione artistica di Marina Pierri. Tra le novità di questa edizione c’è la nascita dei premi completamente dedicati alle Serie tv italiane. Verranno assegnati domenica 26 settembre, durante la serata conclusiva della maniFeSTazione. Crafting Worlds: il tema della terza edizione Con lo slogan Crafting ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021)– IlivalTv, il primoival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming, torna con lail 24-25-26 settembre 2021. In collaborazione con Triennale Milano, che aveva già accolto la secondadelival nel 2019, realizzato da DUDE e BDC con la direzione artistica di Marina Pierri. Tra le novità di questac’è la nascita dei premi completamente dedicati alletv italiane. Verranno assegnati domenica 26 settembre, durante la serata conclusiva della maniazione. Crafting Worlds: il tema dellaCon lo slogan Crafting ...

