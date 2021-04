Il viceministro degli Esteri iraniano ha detto che l’Iran arricchirà l’uranio al 60 per cento, il livello più alto raggiunto finora (Di martedì 13 aprile 2021) Abbas Araghchi, viceministro degli Esteri iraniano, ha detto martedì che l’Iran arricchirà l’uranio al 60 per cento, il livello più alto mai raggiunto dal paese finora e ben oltre il limite consentito dall’accordo sul nucleare del 2015. Secondo l’accordo, infatti, Leggi su ilpost (Di martedì 13 aprile 2021) Abbas Araghchi,, hamartedì cheal 60 per, ilpiùmaidal paesee ben oltre il limite consentito dall’accordo sul nucleare del 2015. Secondo l’accordo, infatti,

