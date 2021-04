Il vaccino Johnson & Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti

(Di martedì 13 aprile 2021) La Food and Drug Administration ha deciso la sospensione precauzionale immediata delle somministrazioni del;J, dopo che 6 donne (su quasi 7 milioni di vaccinazioni) sono state colpite da rari fenomeni di coaguli di sangue. L’Australia ha deciso di non acquistare il siero

sospeso in Usa/ Fda: "6 trombosi". Ema, "serve richiamo" BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 APRILE, IL PUNTO DEL MINISTRO GARAVAGLIA Intanto si inizia a guardare ...Gli Stati Uniti hanno chiesto una sospensione suldopo alcuni casi di coagulazione. Lo ha riportato il New York Times , spiegando come la Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il ...Riunione ‘tecnica’ al ministero della Salute alle ore 16 dopo lo stop degli Usa al vaccino targato Johnson&Johnson. All’incontro dovrebbe prendere parte anche l’Agenzia italiana del farmaco. La ...Sono attese a partire da venerdì 16 aprile le prime dosi di vaccino monodose Janssen della Johnson&Johnson destinate alla Campania. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, alla Campania saranno ...