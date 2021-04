Il vaccino Johnson & Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti. L’azienda rinvia le consegne in Europa (Di martedì 13 aprile 2021) La Food and Drug Administration ha chiesto la sospensione precauzionale immediata delle somministrazioni del vaccino J&J, dopo che 6 donne (su quasi 7 milioni di vaccinazioni) sono state colpite da rari fenomeni di coaguli di sangue. L’Australia ha deciso di non acquistare il siero Leggi su corriere (Di martedì 13 aprile 2021) La Food and Drug Administration ha chiesto la sospensione precauzionale immediata delle somministrazioni del;J, dopo che 6 donne (su quasi 7 milioni di vaccinazioni) sono state colpite da rari fenomeni di coaguli di sangue. L’Australia ha deciso di non acquistare il siero

