“Il tempo è scaduto | siamo sull’orlo di un disastro sociale” | il politologo analizza le nuove povertà

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 aprile 2021) Le proteste dei ristoratori in tutta Italia va ascoltata, interpretata. Lo fa ilGiovanni Orsina, direttore della School of Government della Luiss, intervistato da Stefano Zurlo sul Giornale. In tv e sui maggiori quotidiani dietro il paravento delle “violenze” si è cercato l’alibi da parte della politica per non dare risposte. Ilci aiuta invece a capire il particolare momento – tutt’altro che bello- che stiamo attraversando. Sembra di opinioni differenti di quandofa dipingeva un altro quadro, agli albori del governo Draghi. E invitava FdI ad entrare in un governo di cui oggi non sembra tanto più convinto. Illa rabbia delle piazze Per spiegare le manifestazioni di protesta di questi giorni afferma: «in una fase delicatissima. Dopo ...