Il Tar blocca le rassegne stampa che pubblicano articoli integrali | senza consenso dell’editore

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 aprile 2021) Il pronunciamento del Tar del Lazio è destinato a fare rumore e a invertire quanto accadeva solo fino a qualche tempo fa. La Giustizia Amministrativa ha analizzato, rigettandolo, il ricorso presentato dall’Eco dellanei confronti di AgCom che contestava alla piattaforma che offre quotidianamente gli” pubblicati sui giornali in edicola (dietro pagamento) la violazione delle norme sul Copyright. LEGGI ANCHE > Perché non si può parlare di “plagio” tra il LOL italiano e quello tedesco Il testo della sentenza dà pienamente ragione alle motivazioni espresse dall’Autorità garante e conferma le indicazioni previste dalla legge vigente in termini di proprietà intellettuale anche di un articolo di giornale. Eco dellaperde il ricorso contro AgCom sulla rassegna...