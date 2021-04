Il sindaco di Aviatico agli allievi dei Salesiani | “Cosa significa governare ai tempi del Covid”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 aprile 2021) Mattia Carrara, primo cittadino del Comune seriano, ha incontrato gli studenti delle classi quinte del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio: ecco la testimonianza di un allievo. Venerdì 5 febbraio il Centro Salesiano ha festeggiato come ogni anno la festa del suo fondatore, San Giovanni Bosco, anche in circostanze non del tutto agevoli a causa del continuo propagarsi della pandemia da-19. Nonostante ciò è stata garantita la presenza in sicurezza, secondo i protocolli vigenti, di tutte le classi quinte, dato che sarebbe stata l’ultima festa di don Bosco prima della maturità e della fine del loro percorso di studi. La festa è stata caratterizzata dalla possibilità di assistere a vari “workshop”, ovvero momenti di riflessione in cui un esponente della società civile, del mondo dello sport, della realtà dei social racconta la sua esperienza e il percorso che lo ...