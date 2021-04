(Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Neldel Sei Nazioni, con più passerelle mediatiche e meno fango, l'Italia galleggia a fatica, reduce com'è dal sesto cucchiaio di legno consecutivo. Ma la palla ovale azzurra era nata ben prima di quell'esordio fortunato nel torneo dell'elite europea il 5 febbraio del 2000, quando battemmo la Scozia. A ricordarcelo è stato un doppio lutto in questo aprile crudele: domenica 11 sono venuti a mancare nel gito di poche ore l'ex pilone laziale e capitanoMassimo Cuttitta, spentosi a soli 54 anni per Covid ad Albano Laziale, e lo storico capitano e ct Marco Bollesan, nato 79 anni fa a Chioggia ma cresciuto e scomparso, a Genova, deceduto per un male incurabile dopo che aveva sconfitto il coronavirus lo scorso anno. "La famiglia delpiange due grandi campioni", ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. ...

fattoquotidiano : È morto Massimo Cuttitta, l’ex pilone del rugby azzurro era positivo al Covid. Aveva 54 anni - giomalago : Il #rugby è stato la tua vita, l'azzurro il suo orgoglioso tratto cromatico. Ci hai lasciato per andare a fare meta… - Agenzia_Italia : Il rugby azzurro è orfano di due pilastri - PeopleAnswer1 : Marco Bollesan l’Azzurro Ovale che portò il Rugby Italiano nel mondo - RassegnaZampa : #Rugby, morto #MarcoBollesan, il capitano azzurro che insegnò agli italiani la meraviglia del rugby. Quella réclame… -

