Il ristoratore negazionista e no vax che ha aperto il suo ristorante a Ibrahimovic (Di martedì 13 aprile 2021) Ha come idolo Sara Cunial, deputata ex Movimento 5 Stelle che ha sempre sostenuto posizioni anti-scientifiche sulla pandemia. Poi una serie di post-bufala sul Coronavirus, sulla campagna di vaccinazione (a livello globale) e sulle restrizioni e le vie legali (inesistenti) per superare le limitazioni imposte dalla legge e confermate con lo stato di emergenza. Questo è il pot-pourri di contenuti che si trovano sulla pagina Facebook di Tano Simonato, ristoratore tifosissimo del Milan finito nel mirino delle critiche per aver consentito a Zlatan Ibrahimovic di sedere al tavolo del proprio ristorante meneghino quando la Lombardia era ancora in zona rossa.

