Il rischio di morire di Covid distratti da eventi rarissimi (Di martedì 13 aprile 2021) È arrivato di nuovo il momento di discutere di una delle più paralizzanti e dannose fallacie logiche che contaminano la discussione pubblica in Italia. Sto parlando della cosiddetta fallacia della perfezione irraggiungibile, una forma argomentativa molto adoperata in questi tempi di buio della razionalità, secondo la quale l'impossibilità o la mancanza di perfezione rappresentano motivo per rifiutare una certa scelta. Vediamone alcune recenti declinazioni. Dopo qualunque vaccino, è ancora possibile che io mi infetti e trasmetta il virus; dunque, non mi vaccinerò, e comunque l'obbligo di vaccinazione per categorie come i sanitari è da rigettarsi. Un obbligo, cioè, in certe menti raffinate dovrebbe corrispondere al 100 per cento di efficacia della misura che si impone; che sarebbe come dire che, siccome le cinture di sicurezza o i caschi delle motociclette non azzerano né il ...

