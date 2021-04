Il retroscena | Donnarumma e il Milan | perché è la stessa situazione di settembre

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ cambiato praticamente nulla. Avi avevamo svelato che Mino Raiola avrebbe presentato una richiesta rinnovo da almeno 10 milioni (almeno…) a stagione per Gigio, che non avrebbe fatto sconti al, che non sarebbe stata una storia da pochi giorni, a dispetto dei facili ottimismi mediatici non confermati dai fatti. Semplicementenon sarebbe stata una storia da chiudere nel giro di qualche settimana, neanche un regalo di Natale oppure chissà cosa. E non ce la siamo sentiti di sparare sentenze, ne abbiamo ascoltate, sull’impossibilità di un addio a parametro zero. I fatti dicono l’esatto contrario, aspettiamo la fine di questa vicenda, in qualsiasi caso si arriverebbe comunque fuori tempo massimo. Bisogna conoscere bene Mino Raiola: in queste trattative lui è in primissima fila, non molla ...