Il Ramadan al tempo del Coronavirus | le immagini dei fedeli musulmani nel mese santo in giro per il mondo – Il video

(Di martedì 13 aprile 2021) Da questa sera 13 aprile e fino al 12 maggio si celebra ildella religione musulmana, il. La festività, in arabo sawm, è considerata uno dei cinque pilastri secondo i precetti dell’Islam e cade ogni anno in un periodo diverso in quanto legata al calendario lunare islamico. Nonostante le norme imposte dalla pandemia da, la commemorazione coinvolgerà circa 1,8 miliardi di persone in tutto il pianeta, pronte a celebrare la rivelazione del Corano a Maometto. Da La Mecca, infatti, giungonodella preghiera dei pellegrini debitamente distanziati di fronte alla Kaaba, la struttura più importante per iche si trova al centro della Grande moschea cittadina. Il fard, ovvero il digiuno, è la pratica maggiormente associata a questo periodo di ...